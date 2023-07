RAGUSA – Tre scafisti sono stati fermati dalla Squadra mobile di Ragusa per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. I poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dello sbarco del 19

luglio, in occasione del quale venne rintracciato un gommone con a bordo 25 migranti a 124 miglia nautiche da Porto Palo di Capo Passero. I migranti soccorsi hanno raccontato ai poliziotti che il loro viaggio aveva avuto inizio dalle coste libiche, in una località tra le città di Misurata e Sirte, e avrebbero pagato per la traversata somme di denaro comprese tra i 3mila ed i 7mila euro.