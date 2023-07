Preso lo scassinatore di Acireale

ACIREALE (CATANIA) – Il 38enne Salvatore Albicocco è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto 5 furti con scasso (più uno fallito) nei negozi di Acireale tra l’8 maggio e il 13 luglio 2022. Albicocco era già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Questi i colpi, che avevano provocato un grande allarmismo in città: l’8 maggio l’effrazione delle saracinesche di un pastificio di via Marchese di Sangiuliano; il 10 maggio il furto di un apparecchio cambiamonete contenente 1.250 euro ai danni di un chiosco in via Riccardo Wagner; il 13 maggio l’effrazione del vetro della porta d’ingresso di un negozio di vendita di tende parasole in via Galatea, con sottrazione di 500 euro; il 31 maggio il furto di 200 euro ai danni del chiosco di piazza Porta Cusmana; il 18 giugno il tentato furto al negozio di un parrucchiere in via Marchese di Sangiuliano, con vetrata d’ingresso infranta; infine il 7 luglio la sottrazione di un orologio, di un carnet di assegni e di 60 euro contenuti nella cassa di una gastronomia in via Dottor Scionti.