Palermo, pari in rimonta col Bologna

A Rovereto Bologna e Palermo pareggiano 2-2 nell’amichevole che ha chiuso la prima parte del ritiro sia per la squadra di Thiago Motta sia per quella di Eugenio Corini. A decidere la partita le reti di Musa Barrow e Antonio Raimondo per il Bologna, Samuele Damiani ed Edoardo Soleri per il Palermo. Attimi di apprensione in avvio di partita per Claudio Gomes che ha preso una violenta pallonata al volto ed è stato costretto a lasciare il campo in barella perché non riusciva a stare in piedi. Il giocatore è stato trasportato dai giocatori e dallo staff del Palermo e del Bologna in infermeria in assenza dei portantini del 118. Le condizioni del centrocampista non destano preoccupazioni.

Thiago Motta ha schierato il Bologna con Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Lucumi, Corazza; Schouten, Dominguez; Mazia, Ferguson, Barrow; Arnautovic. Eugenio Corini ha risposto con Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Aurelio; Broh, Gomes, Vasic; Insigne, Brunori, Valente. Nel secondo tempo per i rossoblu in campo Ravaglia; Posch, Bonifazi, Beukema, Sosa; Aebischer, Moro, Pyythia; Barrow, Arnautovic, Mazia.

Per i rosanero spazio a Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Ceccaroni; Segre, Stulac, Saric; Insigne, Brunori, Mancuso. Il vantaggio per il Bologna, al 5′, porta la firma di Barrow più veloce di tutti in verticale su un colpo di testa di Arnautovic a prolungare un rilancio dalla difesa del portiere Skorupski. Il raddoppio arriva al 18′ del secondo tempo con Raimondo di testa che sovrasta Ceccaroni sul secondo palo su cross dalla sinistra di Lykogiannis e beffa Pigliacelli con una traiettoria alta. Al 23′ accorcia le distanze il Palermo con Damiani, lesto a ribadire in rete una respinta di Ravaglia su colpo di testa di Soleri su cross dalla sinistra di Mancuso. Il gol del pari per i rosanero lo realizza Soleri in rovesciata su cross dalla destra di Corona subentrato allo scadere a Damiani.