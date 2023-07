PALERMO – Due nuovi colpi della banda spacca vetrine a Palermo. I ladri hanno colpito il negozio New Look Sportswear di corso Camillo Finocchiaro Aprile. E’ intervenuta la polizia e la scientifica e sono state acquisiste le immagini delle videocamere. L’altro colpo alla profumeria Dabbene di piazza Giovanni Amendola, dov’è stata danneggiata la vetrina. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 5 di questa mattina e come “ariete” sarebbe stata utilizzata una Fiat Panda, come lo scorso novembre. Pare che non sia stato rubato nulla: i ladri sarebbero stati disturbati da un passante che ha subito contattato le forze dell’ordine, mettendo in fuga i banditi.