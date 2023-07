Investe anziano e scappa, è caccia all’uomo

BAGHERIA – Emanuele Russo, un anziano contadino di 71 anni è morto in un incidente stradale a Bagheria lungo la Strada provinciale 127, via Vicinale Lorenzo. L’uomo era su una vespa 50 quando, arrivato all’altezza del ponte che immette in via del Fonditore, è stato investito da un’auto. Il conducente della vettura è fuggito senza prestare soccorso all’anziano e ha fatto perdere le tracce.

A dare l’allarme poco dopo è stato un altro automobilista. L’uomo è morto a causa di un trauma cranico riportato nell’impatto. Sono in corso indagini per risalire all’autore dell’incidente. Sono intervenuti, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.