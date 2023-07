“Incredibile quello che sta succedendo a Catania”

CATANIA – “Ha dell’incredibile quello che sta accadendo a Catania. Certo anche il caldo, le temperature raggiunte sono davvero inusitate”. Enzo Bianco ex ministro dell’Interno ed ex sindaco etneo, commenta incredulo le emergenze nella città. “Dovremo tutti con più coraggio fare seriamente la nostra parte, il nostro dovere per attenuare i rischi del cambiamento climatico. Ma qui a Catania sta succedendo dell’incredibile. Interi quartieri per decine di ore senza energia elettrica. Nel mio quartiere già da 14 ore. E senza acqua”.

Bianco rimarca le “condizioni drammatiche soprattutto per le persone malate o anziane. Poi l’assurda vicenda dell’aeroporto. Con tre quarti della Sicilia per giorni senza collegamenti aerei, che per noi sono l’unico vero collegamento. Il malcontento cresce e rischia di generare violenza. L’economia, il turismo in gravissima difficoltà. E la risposta delle istituzioni locali, regionali, nazionali, finora debole e inadeguata. Manco fossimo una lontana colonia. In tanti anni di esperienza istituzionale non ho mai visto nulla di simile. Chiediamo, pretendiamo una attenzione adeguata e risposte vere. Dopo diversi giorni interi quartieri a turno senza luce non si può continuare. Chi deve faccia”.