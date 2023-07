Diletta: “Michelle in sala parto con me”

“Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare. Me lo ha detto lei”. La catanese Diletta Leotta ha ricevuto la “proposta” dall’amica Hunziker nell’ultima puntata del podcast della conduttrice di Dazn, “Mamma dilettante”. La presentatrice di Striscia la notizia ha prima dispensato consigli alla futura madre, poi le ha fatto una promessa. Entrambe hanno pubblicato successivamente un post per annunciare la nuova “collaborazione”.