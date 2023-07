Da Catania a Malta: la strana rotta dell’aereo dirottato

Sembra una bufala, ma è stata immortalata da Flightradar la rotta compiuta dall’aereo Lufthansa che doveva atterrare a Catania ed è stato dirottato su Malta. Il volo LH306 era decollato da Francoforte alle 12.48 dello scorso 28 luglio e sarebbe dovuto atterrare dopo circa due ore e venti a Fontanarossa, nello scalo devastato per due settimane dai disagi post incendio. Poco prima dell’arrivo, dalla torre di controllo è arrivato il contrordine, probabilmente per il forte vento; così l’aereo ha deviato il suo percorso, compiendo una rotta che alla fine è risultata di forma palesemente fallica.

La foto ha cominciato a circolare sul web, e in molti hanno interpretato la singolare traiettoria come una ripicca del pilota, infastidito dall’inconveniente. Un’ipotesi che non trova conferma, ma che getta ulteriore fuoco sulla benzina, in questi giorni in cui l’aeroporto catanese è fonte di infiniti disservizi e sottoposto a continue critiche per il prolungarsi della parziale chiusura.