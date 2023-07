CATANIA – Il corpo di una donna riverso sugli scogli sotto la stazione centrale di Catania è stato recuperato dai vigili del fuoco. Si tratta della 36enne Maria Guerriera, scomparsa martedì scorso quando era andata alla stazione per prendere un treno. Erano stati ritrovati il cellulare e la borsa con i documenti. La giovane era emigrata in Germania col marito ed era rientrata in Sicilia per rivedere i 4 figli, affidati ai servizi sociali. Non è esclusa l’ipotesi di un suicidio.