CATANIA – Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria a colpi di pistola avvenuta questa mattina, intorno alle 11.45, in via Santa Maria della Catena, nel quartiere Cappuccini. Uno dei feriti è stato raggiunto al torace, l’altro ad una spalla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’arma è stata recuperata in via Idria: si tratterebbe di una pistola a salve modificata.