Catania: acqua e luce non arrivano, bloccano strada

Ancora proteste a Catania per la mancanza di luce e di acqua. Tante persone sono scese in strada e hanno bloccato via della Concordia, scatenando un piccolo caos. La situazione in città resta precaria: molte famiglie sono in attesa del ritorno dell’energia elettrica e della fornitura idrica. Un disagio enorme attenuato solo oggi dal calo delle temperature (fino a ieri oltre i 45 gradi).

La Sidra, la società che gestisce la rete idrica, ieri ha confermato le difficoltà: “L’interruzione della fornitura di energia elettrica impedisce le operazioni di estrazione e distribuzione dell’acqua che si ‘solleva’ da pozzi profondi anche 200 metri. Inoltre a causa della mancanza di energia le condutture si svuotano dall’acqua e si riempiono di aria. Al momento della ripresa della fornitura di energia bisogna dare il tempo perché l’acqua torni a riempire le condotte svuotandole dall’aria in modo che il servizio di distribuzione riprenda con regolarità e in maniera continuativa”.