CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 19enne pregiudicato per tentato furto aggravato ed evasione. Durante un pattugliamento notturno dell’hinterland cittadino, lungo la via Leucatia, all’incrocio con via Pietro Novelli, i militari hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che veniva trainato da una Fiat Panda con a bordo altre due persone. I due in auto, vista la presenza dei militari, sono subito scappati, lasciando al proprio destino il complice sul ciclomotore.

A quel punto il 19enne, vistosi braccato, ha abbandonato il mezzo facendolo cadere a terra, tentando una fuga a piedi, interrotta però dalla prontezza di uno dei carabinieri, che lo ha raggiunto e bloccato in pochi secondi. Perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso di alcune chiavi per l’effrazione della serratura del blocchetto d’accensione. Lo scooter era stato rubato qualche minuto prima sotto casa del proprietario, residente in quella zona, il quale ha scoperto di esser stato vittima del furto soltanto qualche ora dopo e, cioè, quando ha notato sul cellulare le chiamate dei carabinieri che tentavano di comunicargli l’accaduto. I carabinieri hanno poi accertato che il 19enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, era anche evaso dai domiciliari per commettere il furto. E’ stati quindi sottoposto nuovamente alla misura cautelare in corso.