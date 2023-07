Caldo agli sgoccioli, poi una breve tregua

Caldo al parco sempione

E’ agli sgoccioli l’ondata di caldo record che da quasi tre settimane ha colpito l’Italia meridionale. Da domani le temperature, pur restando alte, si abbasseranno su valori medi per il periodo. E se al Nord non mancheranno residui temporali, in tutta l’Italia i prossimi giorni vedranno prevalere il bel tempo. Queste le previsioni de “iLMeteo.it”. “Ancora oggi – nota l’esperto – si soffrirà tra Sicilia, Calabria e medio-basso adriatico con punte di 42-46 gradi. Ma da domani finalmente le temperature si abbasseranno e torneremo a respirare”. In Sicilia, il termometro potrebbe scendere anche di 10 gradi, ma si tratterà solo di una tregua, visto che poi le temperature potrebbero tornare a risalire.