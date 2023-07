BELPASSO (CATANIA) – Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Belpasso per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le violenze sulla giovane compagna sarebbero avvenute davanti alla figlia in tenera età. Il 20enne è stato posto ai domiciliari, l’Autorità giudiziaria ha disposto il divieto assoluto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri.