Articolo 31 e Salmo rimandati a settembre

Due date per altrettanti artisti tanto attesi dai più giovani e non solo. Il pubblico degli Articolo 31 e di Salmo dovrà attendere perché, in entrambi i casi, gli artisti non si esibiranno nei giorni stabiliti a Catania. A causa della situazione d’emergenza in Sicilia, infatti, la data degli Articolo 31 prevista il 28 luglio al Wave Summer Music di Catania é rimandata all’1 settembre. I biglietti già acquistati rimangono validi.

Per quanto riguarda l’esibizione di Salmo, prevista il 29 luglio a Catania alla Villa Bellini sempre nel contesto del Wave Summer Music slitta al 2 settembre a causa di un infortunio dell’artista. Anche in questo caso i biglietti rimangono validi per la nuova data.