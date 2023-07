Circa 580 grammi di cocaina in pietra sono stati sequestrati a carico di ignoti dalla polizia ad Acireale (Catania). La droga era nascosta in due diversi punti di un muro a secco lungo circa 200 metri e alto due in via Capizzi, una strada stretta e senza sbocco e praticamente impraticabile in auto che gli agenti hanno controllato dopo aver notato nella zona un nutrito via vai di giovani.