Taormina, lascia in eredità casa e soldi al Comune

TAORMINA (MESSINA) – Con una nota che ha fatto protocollare in municipio il 10 ottobre dell’anno scorso, un insegnante di inglese in pensione, Salvatore Galeano, morto la scorsa settimana, ha lasciato in eredità al Comune di Taormina un immobile che si trova in via Nazionale e “tutti i depositi bancari in titoli, azioni, assicurazioni, giacenti presso la banca UniCredit, somma che dovrà essere utilizzata per borse di studio per studenti universitari e iniziative scolastiche”.

Ne dà notizia il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. “Lo ricordo come militante politico a me particolarmente vicino molti anni fa e come amico allegro e originale – dice il sindaco -. Ho già preso contatto con gli eredi e nei prossimi giorni mi adopererò per dare corso alla volontà del professore Galeano, al quale va la riconoscenza di tutta la comunità taorminese”. L’insegnante era proprietario anche di una dimora storica a Taormina che ha ospitato David Herbert Lawrence autore de “L’amante di Lady Chatterley” e la moglie, Frida Von Richtofen, parente del “barone Rosso”. Questa casa sarebbe destinata ai nipoti.