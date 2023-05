Sorvegliato speciale scappa e investe auto in sosta

SIRACUSA – Un giovane di 25 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Durante un controllo domiciliare, i carabinieri non hanno trovato l’uomo che dopo essere stato rintracciato in strada non ha rispettato l’Alt dei militari. Nella sua precipitosa fuga, il giovane ha seriamente danneggiato alcune auto in in sosta prima di essere bloccato ed arrestato.