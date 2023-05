SIRACUSA – Un catanese di 45 anni è stato arrestato a Siracusa nella nota piazza di spaccio di via Bartolomeo Cannizzo. Già conosciuto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana nascosto nell’auto sulla quale viaggiava. Insieme con lui per lo stesso reato è stato denunciato un altro catanese di 43 anni.