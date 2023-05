Scontro auto-trattore, muore un 76enne

SIRACUSA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno, sulla Sp 14 per Canicattini, nei pressi dell’uscita sud di Siracusa. Nello scontro frontale tra un’auto e un trattore ha perso la vita un 76enne, estratto dalle lamiere della macchina dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando un sorpasso quando avrebbe urtato la ruota del trattore che giungeva nella direzione opposta. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale; il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per agevolare le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero del 118 partito da Catania.