PATERNO’ (CATANIA) – Un quarantenne è morto nello scontro tra un furgone e due auto sulla statale 284 Occidentale Etnea, in territorio di Paternò. Il furgone si è ribaltato, c’è anche un ferito grave. La strada è stata provvisoriamente chiusa, con il traffico deviato a Paternò per i veicoli diretti ad Adrano e allo svincolo di Scalilli per quelli diretti a Catania.