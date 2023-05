Sbarchi senza fine, hotspot sovraffollato

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sbarchi senza fine con partenze da Libia e Tunisia e l’hotspot di contrada Imbriacola torna ad affollarsi con 1425 ospiti a fronte di 380 posti disponibili. In mattinata, per cercare di alleggerire la pressione, sono stati disposti trasferimenti a Porto Empedocle con successivo smistamento nei centri di accoglienza di Catania, Siracusa, Agrigento e alcune strutture delle Marche. In nottata sono stati cinque gli sbarchi con l’arrivo di 338 extracomunitari che hanno dichiarato di provenire da Siria, Somalia, Sudan, Egitto e Pakistan.