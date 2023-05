SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Quattro persone sono state denunciate per rissa a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. I quattro, tutti tunisini, sono venuti alle mani sabato scorso nella zona di via Caucana e via Roma. La rissa è degenerata con calci e pugni. I carabinieri hanno ricostruito l’accaduto anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Pare che la ragione della lite sia stato il lancio di una bottiglia di vetro. I residenti della zona hanno dato l’allarme, ma quando i carabinieri sono arrivati tutti erano già fuggiti. Attraverso i filmati i carabinieri sono riusciti a identificare i quattro, raccogliendo gli elementi di prova a loro carico. Sono due ventisettenni, un quarantacinquenne e un ventitreenne.