Pubbliservizi Catania, siglato accordo

CATANIA – E stato sottoscritto a Catania l’accordo di concertazione sindacale tra l’amministratore unico dell’Azienda speciale servizi Città metropolitana di Catania, Mario Balsamo, e i sindacati. Lo rende noto l’Ente sottolineando che l’azienda speciale potrà adesso partecipare all’asta pubblica finalizzata alla acquisizione del ramo di azienda della Pubbliservizi spa oggi in liquidazione giudiziale e così acquisire l’asset generale (personale, mezzi e attrezzature) necessario all’avvio dei servizi. Formalizzata l’acquisizione, la nuova Azienda potrà quindi da subito operare e già dal prossimo 16 maggio erogherà i servizi essenziali per la Città metropolitana di Catania.

Tutti i 331 lavoratori già in forze alla Pubbliservizi spa verranno assunti dalla nuova Azienda Speciale. Il commissario straordinario ringrazia Balsamo “per la professionalità e l’operatività dimostrate nel condurre le operazioni in questo ristretto lasso temporale, i commissari liquidatori di Pubbliservizi spa per aver concorso fattivamente nel trovare le soluzioni più adeguate, e, non ultime, tutte le organizzazioni sindacali che, attraverso un dialogo vivace ma costruttivo, hanno condiviso queste non facili scelte che, pur chiedendo qualche temporaneo sacrificio, consentiranno all’Azienda Speciale di avviarsi fin da subito in maniera concreta, efficace e immediata”.