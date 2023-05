Pelligra, emozioni e progetti

E’ stata anche la sua giornata, fortemente voluta e vissuta con la gente di Catania. Ross Pelligra se l’è goduta fino in fondo. Quando è entrato sul terreno di gioco, prima dell’incontro col Santa Maria Cilento, una vera ovazione, poi il primo giro di campo, mano nella mano con il figlio di Vincenzo Grella, la partita vissuta in tribuna e il ritorno sulla pista per celebrare la festa con un altro giro di campo, poi al microfono di Naomi Moschitta e Peppe Di Stefano e infine con i giocatori, lo staff e i dirigenti. La soddisfazione è lampante, le emozioni riempiono il cuore del numero uno del club. Ora la testa è al futuro, all’ultima di campionato, alla poule scudetto e alla prossima stagione. Ai microfoni dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor ha parlato delle emozioni vissute e anche del prossimo futuro.