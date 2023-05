Pedinata dall’ex mentre va dai carabinieri

GAGGI (MESSINA) – Un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri Graniti per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. I militari, dopo la richiesta arrivata al 112, lo hanno fermato poco dopo che aveva tentato di speronare un’auto condotta da una giovane donna con a bordo un minore. La donna ha raccontato ai militari che il 27enne, a causa di un dissidio, la stava pedinando per impedirle di recarsi nella stazione dei carabinieri per sporgere una querela nei suoi riguardi. In caserma la donna, rassicurata e calmata dai militari, ha confermato che non si era trattato di un singolo episodio, dichiarando di aver subito, nel tempo, diversi atti vessatori, di molestia e minacce (anche di morte) da parte dell’ex convivente e di aver già richiesto altre volte l’intervento delle forze dell’ordine. Il giudice ha convalidato l’arresto del 27enne e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.