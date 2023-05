Palermo fuori dai playoff

PALERMO – Al Palermo non bastano i 32mila spettatori presenti al Barbera per piegare il Brescia: termina 2-2 e i rosanero restano fuori dai playoff (scontri diretti a favore del Venezia, a pari punti all’ottavo posto). Rondinelle ai playout. Corini (foto Palermo Fc) si affida ai suoi fedelissimi messi in campo con l’ormai consueto 3-5-2, con in avanti il duo Tutino-Brunori; dall’altra parte le rondinelle di Gastaldello scendono in campo con un 4-3-1-2 con Adryan alle spalle di Rodriguez e Ayè.

Pronti via e il Palermo passa subito in vantaggio col suo bomber e capitano, Matteo Brunori che, al 4′, controlla un pallone offertogli da Tutino, supera il difensore avversario e insacca la sua conclusione sotto l’incrocio. Al 16′ un cross di Buttaro si trasforma quasi in un tiro indirizzato in porta, Andrenacci quindi deve mandare in calcio d’angolo. Poco dopo è il Brescia ad affacciarsi in avanti con Ayè che prova a rendersi pericoloso con una conclusione che non finisce lontana dalla porta di Pigliacelli. Prima della pausa, però, il raddoppio del Palermo: Brunori sfila sulla corsia sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Tutino che da dentro l’area non lascia scampo ad Andrenacci.

Nella ripresa il Brescia entra in campo in maniera un po’ più decisa e nei minuti iniziali trova il gol con Ayé, ma viene annullato da Maresca per offside. Al 54′ ripartenza delle rondinelle che questa volta accorciano: contropiede orchestrato dal Bjorkengren che serve Rodriguez, lo spagnolo giunto a tu per tu con Pigliacelli lo scavalca con un tocco sotto. La formazione di Gastaldello ci crede e al 57′ trova il pari con Ayè, abile a sfruttare un perfetto cross di Huard. Da lì in poi nessuna grande occasione, se non un colpo di testa di Mateju nel recupero terminato alto.

PALERMO-BRESCIA 2-2

Palermo (3-5-2): Pigliacelli 6, Mateju 6.5, Nedelcearu 6, Bettella 6, Buttaro 6 (22′ st Valente 6), Segre 6 (29′ Saric 6), Gomes 6 (34′ st Vido sv), Verre 6.5 (34′ st Broh sv), Sala 6.5, Brunori 7, Tutino 7 (22′ st Soleri 6). In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Broh, Stulac, Vido, Damiani, Aurelio. Allenatore: Corini 5.5

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 5.5, Karacic 5.5, Mangraviti 6, Cistana 6, Huard 6.5 (42′ st Adorni sv), Bisoli 6, Labojko 6 (42′ st Scavone sv), Bjorkengren 6.5 (32′ st van de Looi 6), Adryan 5 (1′ st Listkowski 6), Rodriguez 7, Ayè 7 (22′ st Bianchi 6). In panchina: Lezzerini, Ndoj, Niemeijer, Muca. Allenatore: Gastaldello 6.5

Arbitro: Maresca 6.5.

Reti: 4′ pt Brunori, 41′ pt Tutino; 9′ st Rodriguez, 12′ st Ayè.

Note: ammoniti: Tutino, Sala, Andrenacci, Listkowski. Angoli: 5-2. Recupero: 4′;7′.