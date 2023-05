Ora l’allerta rossa è per l’Etna

L’Etna torna ruggire e dopo diversi giorni in cui il tremore vulcanico è stato segnalato in forte aumento sta dando vita al primo parossismo dell’anno. Forti boati sono stati segnalati dalla popolazione pedemontana del versante sud-ovest, specie tra Adrano e Biancavilla. L’intensa copertura nuvolosa ed il maltempo in quota non consente all’Ingv di poter rilevare con esattezza la situazione che resta costantemente monitorata. Al momento si segnala una copiosa caduta di cenere con allerta rossa per l’aeroporto Fontanarossa di Catania.