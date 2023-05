Maggio rosa a Lentini per la prevenzione

I reparti di Ginecologia e Ostetricia, Oftalmologia, Breast Unit e Screening oncologico dell’ospedale di Lentini hanno avviato consulenze mediche e screening personalizzati per tutto il mese di maggio a favore delle donne nelle rispettive aree specialistiche. Si consolida così quel processo di integrazione tra ospedale e territorio realizzato in tutta la provincia di Siracusa che agevola e semplifica ai cittadini l’accesso ai servizi sanitari. Notevole l’impegno del direttore sanitario Salvatore Madonia, con il direttore amministrativo Salvatore Lombardo, il direttore medico di presidio Antonino Micale, il vice direttore medico di presidio dell’ospedale di Lentini, Andrea Conti, che ne ha curato l’organizzazione e i direttori delle Unità operative coinvolte, il direttore della Breast Unit Giovanni Trombatore, il direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia Francesco Cannone, la responsabile del reparto di Oftalmologia Rosalia Sorce, la responsabile del Centro screening Sabina Malignaggi. Presente il liceo artistico Nervi di Lentini che ha collaborato alla realizzazione grafica della brochure e dei manifesti.

Per tutto il mese di maggio la facciata esterna dell’ospedale di Lentini sarà illuminata di rosa. L’ospedale ha aperto i propri ambulatori per tutto il mese di maggio, secondo un calendario del quale è stata data massima diffusione anche attraverso il sito internet aziendale e i social, in giorni della settimana dedicati a percorsi riservati, dietro prenotazione telefonica, in aggiunta alle visite già regolarmente programmate per lo screening del tumore al seno, al colon retto e alla cervice uterina, consulenze sul rischio oftalmologico per la prevenzione dell’occhio secco e del glaucoma in donne tra 45 e 65 anni, consulenza senologica e consulenze sull’endometriosi e dolore pelvico.

Informazioni per le prenotazioni in Oculistica dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 14 al numero 095 909150, Breast Unit, Ginecologia e Ostetricia e Screening dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 al numero 095 909178. Le prestazioni sono gratuite solo per chi rientra nei target di screening mentre le donne non rientranti in tali fasce potranno accedere al programma di “Maggio Rosa per la prevenzione” sempre previa prenotazione telefonica esibendo richiesta del medico di medicina generale che verrà vidimata e regolarizzata lo stesso giorno della visita clinica.