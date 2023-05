Fratelli ai domiciliari litigano ed evadono

ADRANO (CATANIA) – Due fratelli, uno di 46, l’altro di 44 anni, sono stati denunciati ad Adrano dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari che scontavano il primo per atti persecutori e lesioni, il secondo perché ritenuto uno degli autori del furto, avvenuto pochi giorni fa, di monete da un distributore di bevande installato all’interno di una scuola del paese. Durante una lite in casa, il fratello 46enne, scaraventato a terra dal fratello minore, si era ferito alla testa ed era stato trasportato nell’ospedale di Biancavilla con una ambulanza. Dopo le cure si era allontanato senza avvertire la polizia che, informata dell’accaduto, l’ha rintracciato mentre percorreva a piedi una via di Adrano. Nel frattempo, il fratello minore, senza essere autorizzato, era andato a piedi al commissariato di polizia per manifestare il suo forte stato di preoccupazione dovuto all’imminente rientro del fratello maggiore.