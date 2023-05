Finisce nel dirupo col trattore e muore

LICODIA EUBEA (CATANIA) – Un 62enne, Salvatore Savoca, è precipitato ieri col suo trattore in un dirupo della strada provinciale 38 in territorio di Licodia Eubea, vicino alla strada che conduce a Mazzarrone. A nulla è servito l’arrivo del personale del 118 che lo ha trovato già cadavere. Non è escluso che l’agricoltore sia caduto nel burrone in seguito a un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. Per recuperare il corpo di Savoca è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.