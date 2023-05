Erdogan fallisce per poco: è ballottaggio

ISTANBUL – Il Consiglio elettorale di Ankara Ysk ha annunciato ufficialmente che il 28 maggio si terrà il ballottaggio delle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica, confermando con i suoi dati che nessun candidato ha superato la soglia del 50% per vincere al primo turno. Il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan ha ottenuto il 49,51% dei voti, il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu il 44,89%, Sinan Ogan il 5,17% e Muharrem Ince lo 0,44%.