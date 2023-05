Era agli arresti domiciliari e confezionava cocaina

CATANIA – Un uomo sottoposto al regime dei domiciliari è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Gli uomini delle “Volanti” lo hanno sorpreso durante un controllo di routine; sul tavolo è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione con residui di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Grazie all’ausilio dell’unità cinofila, all’interno di un’abitazione sita al piano superiore ed in uso esclusivo dell’uomo è stata trovata altra droga per un peso di 50,7 grammi ed alcune buste in plastica con sostanza in polvere per un peso pari a 76,9 grammi e sei involucri in plastica contenenti sostanza dello stesso. Il materiale è stato sequestrato.