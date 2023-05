Emilia e Milan nello stesso tweet: tutti contro Salvini

Matteo Salvini è l’uomo social del giorno per aver pubblicato un messaggio con l’emergenza maltempo dell’Emilia e la sconfitta del Milan nello stesso tweet, poi cancellato. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, noto tifoso rossonero, si è lasciato andare subito dopo la semifinale di Champions League persa dalla sua squadra contro l’Inter, scatenando subito molte critiche per l’accostamento.

“Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero” è il testo del tweet considerato da più parti di cattivo gusto. Il messaggio è stato ritirato, ma ha continuato ugualmente a circolare in rete. In Emilia-Romagna la pioggia ha provocato la morte di due persone a Forlì e a Cesena e centinaia di persone sono state evacuate. Il ministero delle Infrastrutture è direttamente coinvolto nella gestione dell’emergenza.