Droga tra Marsala e Catania, 7 arresti

Un vasto traffico di droga tra Catania e Marsala è stato scoperto nel Trapanese dai carabinieri. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 indagati (3 in carcere, 4 arresti domiciliari con braccialetto elettronico e 4 obblighi di dimora nel comune con divieto di uscire in ore notturne), accusati a vario titolo di traffico e spaccio di cocaina.

Nel corso dell’operazione “Fox” sono state sequestrate due società di vendita e noleggio veicoli con sede a Marsala riconducibili a uno degli indagati. I corrieri dell’organizzazione viaggiavano tra il capoluogo etneo e la cittadina trapanese a bordo di auto a noleggio intestate a due società marsalesi. Una volta arrivata, la droga veniva ceduta a pusher locali per le piazze di spaccio. Nel marzo del 2021, in pieno periodo Covid, i militari, durante un controllo nei pressi dell’area di servizio “Coccigrill” lungo lo scorrimento veloce che collega Trapani a Marsala, avevano arrestato un catanese con numerosi precedenti penali e un marsalese, entrambi percettori di reddito di cittadinanza, che nel vano bagagli di un’auto a noleggio nascondevano due lastre di cocaina di oltre due kg di purezza elevatissima. Lo stupefacente avrebbe fruttato, una volta tagliato, oltre 200 mila euro. Tra le persone destinatarie dall’ordinanza del gip di Marsala c’è un corriere catanese di 45 anni, che, nei giorni scorsi, è stato arrestato anche in un’operazione dei carabinieri di Catania sul traffico di stupefacenti che avrebbe favorito il clan mafioso dei “Cappello”.