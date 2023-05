Da Portella della Ginestra ad Acate, 1° Maggio di riflessione

Nonostante il tempo incerto sono tante le iniziative in Sicilia per celebrare il 1° Maggio, festa dei lavoratori. In Sicilia, come da tradizione, appuntamento clou a Portella della Ginestra, zona di campagna nei pressi di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, dove l’1° maggio 1947 durante la festa dei lavoratori undici persone vennero uccise e altre ventisette rimasero ferite dai proiettili sparati dalla banda di Salvatore Giuliano. Morirono anche donne e bambini. Il corteo è partito dalla Casa del Popolo di via Giorgio Kastriota a Piana degli Albanesi. Presente la segretaria del Pd Elly Schlein che ha contestato il decreto Meloni. “Il cosiddetto decreto lavoro che oggi il governo vuole varare è in realtà un decreto povertà e precarietà – ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein. – Non è la direzione giusta. Si deve andare verso un lavoro più stabile e ben remunerato. Non è possibile che ancora non sia tutelato il lavoro digitale. Si devono potenziare gli ispettori del lavoro”. La manifestazione è organizzata dalla Cgil insieme alla Flc, la Federazione lavoratori della conoscenza. Si ricorda così il 76° anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano che costò la vita ad undici persone riunite per la festa dei lavoratori. Il titolo dell’iniziativa di quest’anno è: “La conoscenza coltiva la memoria e i diritti”. Un modo per richiamare l’attenzione ai problemi del mondo del lavoro. In prima linea Mario Ridulfo, segretario provinciale della Cgil e Francesco Sinopoli, segretario nazionale della Flc. A sfilare anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli torturati e fucilati dai fascisti nel 1943 nel poligono di Reggio Emilia. Sfilano anche i giornalisti. E’ presente Vittorio Di Trapani presidente della Federazione nazionale della stampa, insieme alle segreterie regionale e palermitana dell’Associazione siciliana della stampa. La manifestazione è iniziata stamane con una cerimonia religiosa e la deposizione di fiori al cimitero di Piana degli Albanesi.

Manifestazione sentita e partecipata anche ad Acate, nel Ragusano, contro il lavoro povero e sottopagato, contro un’economia che cammina sulla negazione dei diritti di migliaia di lavoratori, contro la cappa di omertà che ancora impedisce di conoscere la sorte di Daouda Diane, il mediatore culturale ivoriano scomparso il 2 luglio scorso dopo aver denunciato la mancanza di condizioni di sicurezza nel cantiere della Svg, cementificio della famiglia Longo. E’ su di loro che si sono concentrati i sospetti di inquirenti e investigatori che a un mese dalla scomparsa di Daouda Diane hanno iniziato a indagare per omicidio colpose e occultamento di cadavere. In aziende e terreni della famiglia sono stati effettuati controlli e perquisizioni ma – che si sappia – al momento senza esito.