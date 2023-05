Crocierista in arresto cardiaco: arriva l’elicottero

CATANIA – La guardia costiera con un elicottero AW139 decollato da Catania ha soccorso un passeggero in arresto cardiaco mentre era a bordo della nave da crociera ‘Aidacosma’ a circa 110 miglia nautiche al largo della città. E’ accaduto la notte di sabato scorso ma è stato reso noto oggi. La richiesta di soccorso è giunta intorno alle 21 alla sala operativa della Capitaneria di porto e dopo 40 minuti l’elicottero ha raggiunto la nave. Si è poi proceduto con un verricello a far arrivare a bordo della nave un aerosoccorritore che ha provveduto a immobilizzare il passeggero su una barella e a portare l’uomo a bordo dell’elicottero per il trasferimento nell’ospedale Cannizzaro, che era stato allertato dalla centrale di controllo aeromobili di Catania. A bordo dell’elicottero, oltre ai quattro componenti dell’equipaggio, era presente anche un medico del corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, che ha provveduto a prestare le prime cure al paziente.