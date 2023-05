Catania, la poule scudetto su Telecolor

Su Telecolor anche la poule scudetto del Catania. Dopo aver raccontato in diretta e in esclusiva l’esaltante campionato che ha riportato tra i professionisti il club rossazzurro, la nostra emittente ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in diretta delle partite che la squadra di Ferraro giocherà nella prima fase della post season. Un nuovo importante investimento per il nostro gruppo editoriale che conferma il forte interesse per lo sport, e per il calcio in particolare, con una grande attenzione per il club del presidente Ross Pelligra che in poco meno di un anno ha riacceso l’entusiasmo dei supporter etnei. Così come per il campionato, anche le gare che i rossazzurri giocheranno nella poule scudetto saranno visibili non solo in chiaro su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre, ma anche in modalità pay sui siti telecolor.it e lasiciliaweb.it.

Si comincia, anzi si riparte, domenica pomeriggio con la sfida tra Catania e Sorrento in programma al Massimino alle 16. Sarà l’ultima gara stagionale interna per i rossazzurri. A metà della prossima settimana cominceranno infatti i lavori per il rifacimento del manto erboso dell’impianto di piazza Spedini che sarà comunque pronto per l’inizio del nuovo campionato. Tornando alla poule scudetto, la squadra di Ferraro, dopo il match con il Sorrento sfiderà la vincente dello spareggio tra Cavese-Brindisi che si giocherà domenica in campo neutro a Vibo Valentia.

Regolamento alla mano, in caso di vittoria contro il Sorrento, il Catania tornerebbe in campo per la seconda giornata domenica 21 maggio. In caso di pareggio o sconfitta, i rossazzurri giocherebbero invece mercoledì. Superata questa prima fase, la poule scudetto prevede poi le semifinali con gare di andata e ritorno e la finale in programma sabato 10 giugno. Venendo alla sfida di domenica con il Sorrento, Ferraro punta al recupero di Rizzo a metà campo e Jefferson in attacco. Sul fronte prevendita sono oltre 4 mila i biglietti già venduti. Ricordiamo che gli abbonati possono acquistare a un prezzo di favore il tagliando per la sfida con il Sorrento fino alla mezzanotte di venerdì. Sabato e domenica la vendita sarà libera.