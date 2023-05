Catania, è morto Giuseppe Virlinzi

CATANIA – E’ morto Giuseppe Virlinzi, storico imprenditore catanese. Aveva 83 anni. Nato a Enna, appena ventunenne aprì il negozio omonimo nel capoluogo etneo, in piazza Iolanda, quindi da grande appassionato di macchine lanciò per primo la vendita di auto straniere in città, creando la Virauto. Ma sono stati tanti i settori in cui Pino e la sua famiglia hanno investito a Catania. Sette anni fa era stato arrestato per corruzione in atti giudiziari, con l’accusa di aver fornito auto al giudice Filippo Impallomeni in cambio di sentenze favorevoli. L’anno scorso la condanna a 6 anni di reclusione.