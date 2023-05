Catania: droga nelle storie whatsapp e negli slip

CATANIA – Un ventunenne che a Catania a bordo di uno scooter Honda Sh consegnava marijuana amnesia a domicilio è stato arrestato dai carabinieri. Il ragazzo nascondeva la droga negli slip. Dal controllo del suo telefono è emerso che pubblicava delle storie whatsapp nelle quali mostrava fotografie della merce disponibile; poi riceveva le ordinazioni e organizzava la consegna a domicilio.

Quando i carabinieri lo hanno fermato era al telefono per un’ordinazione. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 75 grammi di marijuana. I militari, dopo aver visto le fotografie che aveva pubblicato sul social, hanno perquisito la sua casa e in un frigorifero in disuso nella camera da letto hanno trovato 30 grammi di marijuana suddivisi in due involucri, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.