Catania, domenica ritorna il Lungomare fest

CATANIA – Nuovo appuntamento con Lungomare fest domenica 7 maggio e altra chiusura al traffico veicolare dalle 10 alle 19 da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia; un’occasione per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini. Il lungomare ospiterà l’evento “I petali del domani” promosso dal II Municipio, una camminata di solidarietà sotto l’egida di Telethon a cui parteciperanno anche i ragazzi delle scuole Parini, Giuffrida, Calvino ed Emilio Greco. Tra le attrazioni, un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini che verrà approntato in via del Rotolo. In piazza del Tricolore sosterà l’auto books per la promozione e lo scambio dei libri e fino alle 13,00 un’autoemoteca per lo screening e la donazione del sangue coi volontari dell’associazione San Marco. Nella piazza intitolata a Franco Battiato, invece, ci sarà uno stand per la promozione delle bici elettriche e un altro per la Corri Catania. I tratti viari interessati alla pedonalizzazione sono i seguenti: viale Ruggero Di Lauria; piazza Franco Battiato (ex Nettuno); viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide.