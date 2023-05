Carlentini, 65enne cade dal tetto e muore

SIRACUSA – Un 65enne è morto oggi in contrada Piano Monici, a Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, per aiutare un amico, è salito sul tetto dell’abitazione con una scala per eseguire alcuni lavori ma avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: l’impatto sul terreno è stato violento. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente.