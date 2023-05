Calci alla madre, arrestato catanese

CATANIA – Un 22enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della madre e dei fratelli. Il ragazzo dopo la separazione dei genitori avrebbe iniziato ad avere condotte violente. La donna sarebbe stata aggredita fisicamente la prima volta nel maggio 2021, dopo il rifiuto di trasferire la proprietà di un immobile al marito, da cui si era separata nel 2020; il figlio l’avrebbe colpita con calci, pugni, schiaffi e spintoni, costringendola alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.

La poveretta, timorosa di altre ritorsioni del figlio, che sarebbe stato solito abbandonarsi a un uso smodato di sostanze stupefacenti, ha ceduto l’immobile al suo ex marito, ma questo non l’avrebbe preservata da ulteriori azioni violente. Nel gennaio del 2023, infatti, è stata nuovamente aggredita dal figlio, che stavolta pretendeva che gli consegnasse la documentazione d’acquisto della casa familiare; l’avrebbe tirata per i capelli sino in camera da letto, ma anche minacciata di morte.

Le vessazioni nei confronti dei fratelli minorenni hanno indotto la donna a formalizzare una denuncia, che ha portato a un ammonimento del questore. Ciononostante il 22enne non avrebbe mutato la propria condotta e, anzi, avrebbe perseverato nella propria condotta, con ulteriori aggressioni e una conseguente richiesta di aiuto al 112.