CATANIA – Il questore di Catania ha sospeso per sette giorni l’attività di un bar in piazza Stazione Acquicella, segnalato dalla polizia ferroviaria come ritrovo abituale di pregiudicati (furto, truffa, ricettazione, appropriazione indebita, giochi d’azzardo, rapina, spaccio e riciclaggio). Il locale era da tempo nel mirino delle forze dell’ordine.