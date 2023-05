“Albergheria non può affogare tra i rifiuti”

PALERMO – Degrado all’Albergheria. Il quartiere storico palermitano affonda nei rifiuti, così come segnalato dall’associazione comitati civici del capoluogo. “Segnaliamo, per l’ennesima volta, la situazione vergognosa e allucinante del quartiere Albergheria, il quartiere più ricco di storia della città – scrive l’associazione in una nota -, perennemente sommerso dai rifiuti scaricati da ditte di sbarazzi senza scrupoli, anche a ridosso di chiese, istituti universitari, scuole per l’infanzia. Ecco le foto odierne, scattate in piazza San Francesco Saverio, via Tina di Lorenzo, via Diego Orlando, via Mongitore (a ridosso dell’asilo ‘Braccio di Ferro’)”. GUARDA LE FOTO

“Occorre procedere celermente alla bonifica, questo quartiere che non può e non deve affogare tra i rifiuti. E’ indispensabile, se c’è la volontà, di eliminare questo deprecabile degrado, eseguire controlli mirati nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, stroncando gli illeciti abbandoni a tutela del decoro e della salute pubblica”, conclude la nota.