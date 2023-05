ACIREALE (CATANIA) – Ragioni di sicurezza interna impongono la modifica degli ingressi a bordo delle auto al cimitero di Acireale. Il sistema attuale verrà sostituito da un moderno lettore ad impronta digitale concesso ai soli aventi diritto: anziani, soggetti con disabilità, mobilità ridotta certificata ed altre patologie invalidanti, previo registrazione al sistema centralizzato che consentirà l’accesso nell’area cimiteriale a bordo di mezzi propri, con andatura a passo d’uomo, esclusivamente nei passaggi perimetrati al transito delle autovetture. La decisione è stata assunta in seguito agli eccessivi transiti riscontrati, attraverso la cessione a soggetti terzi non autorizzati delle schede a lettura ottica. Il nuovo dispositivo che aziona la sbarra mobile da piazzale Cento, entrerà in funzione a breve e il rilascio dei permessi potrebbe comportare ritardi a causa delle modificate modalità di rilevazione.