Via Capo Passero, 70.000 euro nell’auto in sosta

CATANIA – I carabinieri di Catania durante un controllo hanno denunciato due pregiudicati di 23 e 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due pusher sono stati beccati in una piazza di spaccio in via Capo Passero mentre si accostavano ad alcuni passanti alla guida di veicoli, uno di loro teneva una busta di plastica e l’altro era intento a comunicare attraverso una radio ricetrasmittente. I due alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga, rifugiandosi all’interno di una palazzina. Tuttavia i militari sono riusciti ad accedere al palazzo, suonando ai citofoni dei vari condomini e a raggiungere i due pusher che intanto si erano dileguati attraverso i tetti. Raggiunti e bloccati dai militari, nelle tasche dei loro pantaloni sono stati trovati 900 euro, la radio ricetrasmittente e la busta di plastica di cui si erano disfatti durante la fuga con dentro 45 grammi di cocaina suddivisa in 101 dosi.

A pochi isolati di distanza, i militari hanno inoltre trovato una Fiat Bravo in sosta, che hanno controllato in quanto insospettiti dal fatto che potesse essere rubata. Da un controllo del veicolo, che aveva le portiere aperte, i carabinieri hanno trovato sul sedile anteriore lato passeggero una busta di plastica contenente banconote per 70.000 euro. Dagli accertamenti effettuati, la macchina non risultava essere rubata ed era intestata a un 40enne pregiudicato residente in zona, il quale raggiunto a casa e interpellato in merito al denaro, se ne assumeva la proprietà non riuscendo a fornire dimostrazioni circa la provenienza lecita e dunque è stato denunciato per “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.