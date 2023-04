Trova borsello con 4.000 euro e lo porta alla polizia

PALERMO – La polizia di Palermo ha restituito un borsello contenente la somma in contanti di oltre 4000 euro al legittimo proprietario che lo aveva smarrito. La disavventura accaduta a un cittadino palermitano si è conclusa con un lieto fine, grazie alla meritoria opera di una cittadina nigeriana. La donna si è presentata al commissariato, riferendo di aver trovato qualche istante prima, in via Noce all’incrocio con via Lancia di Brolo, il borsello pieno di soldi.

I poliziotti immediatamente si sono lanciati nella ricerca del proprietario e sono riusciti, grazie ad alcuni scarni elementi legati agli effetti personali, a risalire all’identità. Con la voce incrinata dalla commozione e dall’incredulità, il cittadino ha così accolto il messaggio che, ormai, disperava di poter ricevere. Ha precisato che il denaro contenuto gli serviva all’acquisto di mobili in previsione di un trasferimento di domicilio. Rientrato in possesso del borsello ha ricompensato la cittadina nigeriana consegnandole una somma di denaro.