Palermo, 3 chili di hashish sotto le balle di fieno

PALERMO – La Guardia di finanza ha rinvenuto nascosti sotto oltre due metri di fieno all’interno di una stalla nel quartiere Montegrappa, oltre 3,2 chili di hashish. I baschi verdi hanno trovato un capanno isolato adibito a ricovero per cavalli, dove diversi giovani transitavano a bordo di moto per pochi secondi. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 68 panetti dal peso di 3,2 chili. Lo stupefacente posto sotto sequestro, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato almeno 30mila euro. Nel corso della perquisizione sotto la sella in un scooter abbandonato sono state trovate e sequestrate 3 pistole a salve, tipo “scacciacani”, e un caricatore per pistola, tutti di ottima fattura e del tutto uguali per dimensione e peso, ai modelli di arma da fuoco convenzionale. Sono in corso indagini per risalire a chi controllava la stalla.