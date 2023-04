Tra i rifiuti fuorilegge anche una Panda

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un 39enne di Aci Sant’Antonio e un 43enne di Aci Bonaccorsi, entrambi già noti alle forze dell’ordine: a bordo di un autocarro Iveco Daily stavano trasportando una quantità notevole di rifiuti solidi di vario genere, che quasi traboccavano dal cassone. Tra i materiali non catalogati addirittura pure una Fiat Panda con motore, parti meccaniche, oli e liquidi, nonché dei cavi di acciaio, tubi in gomma, una cisterna in zinco, due balle di paglia e altri rifiuti non meglio classificabili.

Pur in possesso di una regolare autorizzazione e dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, i due avevano compilato il formulario in maniera indebita, poiché conteneva dati incompleti, inesatti e/o falsati, così da non consentire la ricostruzione delle necessarie informazioni.